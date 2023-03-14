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  4. DOLAR için çarpıcı tahmin! Yatırımcılar DİKKAT: Düşüş sürebilir! İşte 14 Mart 2023 Salı dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR için çarpıcı tahmin! Yatırımcılar DİKKAT: Düşüş sürebilir! İşte 14 Mart 2023 Salı dolar, euro ve sterlin fiyatları...

14.03.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın şahin söylemleri ve öncü göstergelerin dolarda düşüş trendinin süreceği beklentisini oluşturdu. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 14 Mart 2023 Salı dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR için çarpıcı tahmin! Yatırımcılar DİKKAT: Düşüş sürebilir! İşte 14 Mart 2023 Salı dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu olurken 14 Mart 2023 Salı günü euro ve sterlin fiyatlarına ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Güncel Dolar, euro ve sterlin fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 14 Mart 2023 Salı günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR? (14 MART 2023 SALI)

Dolar önceki kapanışını 18,9697 TL'den yaptı.

Dolar 18,9654 TL alış fiyatından, 18,9741 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Bir önceki kapanışını 20.3078 TL'den yapan euro şu anda 20.3024 TL alış ve 20.3132 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 23.0741 TL'den yaptı.

Euro 23.0541 TL alış fiyatından, 23.0943 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DOLAR FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDEBİLİR!

Dolar için Bloomberg'in yaptığı analize göre, öncü göstergeler dolarda geçen Eylül ayında başlayan satışların sürebilececeği sinyali veriyor.

Bu ay dolarda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın şahin söylemleriyle ralli yaşansa da uzun vadeli göstergeler, dolarda düşüş trendinin henüz sonlanmamış olabileceğine işaret ediyor.

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Euro dolar sterlin

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