Dolar kaç TL, euro kaç TL? Güncel dolar ve euro fiyatı 10 Eylül 2025 Çarşamba

Dolar kaç TL oldu? Euro kaç TL oldu? Dolar fiyatı ve euro fiyatı araştırılıyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,2610'dan tamamlamıştı.

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ

Serbest piyasada 41,2790 liradan alınan dolar, 41,2810 liradan satılıyor. 48,3610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,3630 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2720, avronun satış fiyatı ise 48,5630 lira olmuştu.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATI

Dolar/TL, bugün saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 48,4010'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,9410'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, ülkede iş gücü piyasasında görünenden daha fazla soğumaya işaret ederken, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin gevşeme öngörülerini güçlendirdi.

Öte yandan, ABD yönetiminin yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerinin ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri ve Fed'in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Ayrıca ABD'de bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yarın ise Tüketici Fiyat Endeksi verisi açıklanacak.

Analistler, iki verinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ve Fed'in yol haritası konusunda daha fazla ipucu sunacağını belirterek, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve toptan eşya stok verilerinin takip edileceğini kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır