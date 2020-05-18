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Dolar kaç TL oldu? Bugün (18 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

DOVİZ HABERLERİ  | 18.05.2020 07:33 | Son Güncelleme

Dolar gündemi adeta koronavirüsü geçmiş durumda. Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor ve her gün dolar kaç TL oldu, önümüzdeki günlerde dolar ne kadar olur sorularına yanıt aranıyor. İşte 18 Mayıs dolar kuru, dolarda son durum ve piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Dolar kaç TL oldu? Bugün (18 Mayıs) dolar ne kadar ve piyasalarda son durum nedir?

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Peki bugün dolar kaç TL? Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte bugün dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

18 Mayıs 07.30 itibari ile dolar kuru 6.89 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

PİYASALARDA SON DURUM NEDİR? PİYASALAR HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Dolar ne kadar olur diye merak edenler özellikle para piyasalarını yakından takip ediyorlar. Dolardaki yükseliş ve alçalışı yakın izleyip, finans sektöründeki gelişmelere göre dolar ne olur bir fikir edinmeye çalışıyorlar. İşte dolar / TL paritesi ile ilgili piyasalardaki son durum...

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.58 artışla 99 bin bin 768 puanda tamamladı. BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.27, BIST Mali Endeks yüzde 0.35 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.67 artıda kapandı.

Ünlü Menkul Değerler'in, "Borsa İstanbul 100 binden uzaklaşmamaya gayret ediyor" başlıklı değerlendirmesine göre, liradakı değer kazanımlarının da desteğini arkasına alarak hafta başından bu yana yurtdışındaki zayıflığa karşın dirençli bir görünüm sergileyen BIST-100 endeksi 100 bin seviyesinin altına sarkmaya başlasa da kayıplarını limitli tutmaya çalışıyor:

"Euro/dolar 1.08’in altına sarkmaya başladı; son birkaç günde riskten kaçış eğiliminin yeniden artması parite üzerinde de etkisini gösterirken özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın güçlü doları destekleyen açıklamalarının ardından bir kez daha 1.08’in altına doğru geri çekilmeler yaşandı.

"Buna göre, satış baskısı 1.0750 ana desteğinin üzerinde karşılandıkça büyük resimde ciddi bir bozulma olmayacağı gibi bu durum paritenin olası tepki alımları ile yönünü yeniden yukarı çevirmesini de sağlayabilir.

"Ancak içinde bulunduğumuz konjonktürde paritedeki değer kazanımların bir trende dönüşmesini beklemiyoruz.

"Kaldı ki 1.0750’nin kırılması durumunda paritedeki baskının daha ileri boyutlara taşınması şaşırtıcı olmayacaktır. TL küresel risklere rağmen değer kazanma eğilimini koruyor.

"Son birkaç işlem gününde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden belirgin şekilde pozitif ayrışan TL, dolar karşısında 7.00 seviyesinin altına indikten sonra da iyimserliğini sürdürüyor."

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

  • dolar en düşük 6.8987 lira ve en yüksek 6.9311 lirayı gördükten sonra, 6.91 – 6.92 lira aralığında,

  • euro en düşük 7.4574 lira ve en yüksek 7.5102 lirayı gördükten sonra, 7.48 – 7.49 lira aralığında,

  • sterlin en düşük 8.3843 lira ve en yüksek 8.4817 lirayı gördükten sonra 8.39 – 8.40 lira aralığında hareket ediyor.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Nisan dönemindeki yüzde 9.76'den, Mayıs döneminde yüzde 9.38'e gerilerken, dolar kuru beklentisi 7.02 liraya yükseldi.

Merkez Bankası beklenti anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9.70'ten yüzde 9.20'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı anket dönemlerinde yüzde 8.62'den, yüzde 8.30 düzeyine geriledi.

Beklenti anketi sonuçlarına göre, yıl sonu döviz kuru (dolar/lira) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.93 lirayken, bu anket döneminde 7.02 liraya yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 7.11 liradan 7.22 liraya yükseldi.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket döneminde "yüzde 0.6 küçülme" olarak öngörülürken, bu anket döneminde "yüzde 1.3 küçülme" olarak öngörüldü. Buna karşılık, 2021 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4.6 olarak gerçekleşti.

DOLAR NEDEN YÜKSELİR?

Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Ekonomik ve siyasi etmenlere son olrak tüm dünyada pek çok sektörün durma noktasına gelmesine neden olan koronavirüs gibi global felaketler de var. Bunun dışında tabii ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi gibi her zaman geçerli olan pek çok durum dolar neden yükseliyor sorusunun cevabı olabilir.

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