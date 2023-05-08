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Dolar kuru bugün ne kadar? 8 Mayıs 2023 Pazartesi dolar ve euroda son durum

08.05.2023 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatlarında son durum haftanın ilk işlem gününde (8 Mayıs 2023 Pazartesi) vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok kişi güncel rakamları öğrenmek için yayımlanan bilgileri inceliyor. İşte, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü güncel dolar ve euro fiyatları...

Dolar kuru bugün ne kadar? 8 Mayıs 2023 Pazartesi dolar ve euroda son durum

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, dolar ne kadar? euro kaç TL? İşte, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.5024 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.4988 liradan, satış fiyatı ise 19.5060 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.5248 TL'den yapan euro şu anda 21.5201 TL alış ve 21.5296 TL satış fiyatına sahip.

sterlin

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 24,6777 TL alış, 24,7336 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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