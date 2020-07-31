Dolar kuru bugün ne kadar? Anlık ve canlı dolar! (31 Temmuz 2020 dolar ve euro fiyatları)

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar hergün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor. Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 31 Temmuz 2020 bugün dolar kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika dolar kuru...

31 TEMMUZ 2020 DOLAR KURU

Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 31 Temmuz 2020 perşembe günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7,0720 seviyesinde hareket ederken; yeni güne dikey seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 7,1240 TL seviyesini, en yüksek ise 7,1260 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.01 itibarıyla 7,1260 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 8,3200 TL'yi görerek şu dakikalarda en düşük 8,3150 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda en yüksek 9,1704 seviyesinde, en düşük sterlin alış fiyatı ise 9,1247'den işlem görüyor.