Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, Euro ne kadar oldu? 27 Eylül 2022 Salı dolar alış satış fiyatı!

Dolar alış satış fiyatı ve euro / TL'de son durum 27 Eylül 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 27 Eylül 2022 Salı dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,4576 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,4526 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,4627 TL'den el değiştirdi.

Dolar, 27 Eylül 2022 Salı günü 18,4783 TL alış, 18,4816 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,57'lik artışla yapan euro 17,8140 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,7932 TL alış fiyatından, 17,8349 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro, 27 Eylül 2022 Salı günü 17,8323 TL alış, 18,8514 TL satış fiyatından işlem görüyor.

