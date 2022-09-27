FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, Euro ne kadar oldu? 27 Eylül 2022 Salı dolar alış satış fiyatı!

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, Euro ne kadar oldu? 27 Eylül 2022 Salı dolar alış satış fiyatı!

27.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Eylül 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Amerikan doları zirveyi tazeledi. Güncel fiyatlar arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? İşte 27 Eylül 2022 Salı dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL, Euro ne kadar oldu? 27 Eylül 2022 Salı dolar alış satış fiyatı!

Dolar alış satış fiyatı ve euro / TL'de son durum 27 Eylül 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 27 Eylül 2022 Salı dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

d

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,4576 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,4526 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,4627 TL'den el değiştirdi.

Dolar, 27 Eylül 2022 Salı günü 18,4783 TL alış, 18,4816 TL satış fiyatından işlem görüyor.

d2

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,57'lik artışla yapan euro 17,8140 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,7932 TL alış fiyatından, 17,8349 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro, 27 Eylül 2022 Salı günü 17,8323 TL alış, 18,8514 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanları ilgilendiriyor! Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı kararıSON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanları ilgilendiriyor! Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı kararı
Kredi alacaklar dikkat, faiz oranları...Kredi alacaklar dikkat, faiz oranları...
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları Türk lirası dolar dolar kuru dolar tl döviz kuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Emeklilik sistemi değişiyor!

Emeklilik sistemi değişiyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Uyanınca yüzünüzü yıkıyorsanız yanlış yapıyorsunuz!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.