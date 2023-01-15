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Dolar kurunda son durum nedir? 15 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları!

15.01.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlinin gidişatı için gözler FED ve Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Bilindiği üzere piyasalar geçtiğimiz cuma günü kapandı. Merkez Bankası 2023 yılında ilk faiz toplantısını 19 Ocak 2023 tarihinde yapacak. Peki dolar kurunda son durum nedir? Dolar 18,78 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 15 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Dolar kurunda son durum nedir? 15 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Dolar, euro ve sterlinin TL karşısındaki değeri piyasa izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Uzun vadede yükseliş kaydeden dolar geçtiğimiz haftayı 18,78 TL seviyesinden kapattı. Dolar kurunda etkili olması beklenen FED faiz toplantısında alınacak faiz kararı, 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde açıklanacak. Peki dolar kurunda son durum nedir? İşte 15 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları!

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,7772 TL'den alınıyor ve 18,7875 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro'nun alışı 20,3339 TL iken satışı ise 20,3681 TL oldu.

Dolar kurunda son durum nedir? 15 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları!

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 22,9779 TL'den alınıyor ve 22,9889 TL'den satılıyor.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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Euro dolar sterlin

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