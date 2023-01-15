Dolar kurunda son durum nedir? 15 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Dolar, euro ve sterlinin TL karşısındaki değeri piyasa izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Uzun vadede yükseliş kaydeden dolar geçtiğimiz haftayı 18,78 TL seviyesinden kapattı. Dolar kurunda etkili olması beklenen FED faiz toplantısında alınacak faiz kararı, 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde açıklanacak. Peki dolar kurunda son durum nedir? İşte 15 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları!
Dolar 18,7772 TL'den alınıyor ve 18,7875 TL'den satılıyor.
Euro'nun alışı 20,3339 TL iken satışı ise 20,3681 TL oldu.
Sterlin 22,9779 TL'den alınıyor ve 22,9889 TL'den satılıyor.
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık