Dolar ne kadar, 24 TL'ye mi düştü? Google'ın dolar kuru hatası kısa süreli paniğe yol açtı

Google dolar kuruna yönelik yaptığı hata ile gündem olurken birçok kişi internette döviz kuruna ilişkin araştırma yapıyor. Bugün geçerli olan dolar ve euro alış satış fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Google'ın dolar kuru hatası ve 6 Kasım 2023 Pazartesi günü dolar TL alış - satış fiyatında son durum...

GOOGLE'IN DOLAR KURU HATASI GÜNDEM OLDU

5 Kasım Pazar günü itibarıyla Google'dan doların ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar 24,14 lira sonucuyla karşılaştı. "Euro ne kadar" yazıldığında ise çıkan sonuç benzer bir şekilde 25,91 karşılığını gördü.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 28.4212 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.4076 liradan, satış fiyatı ise 28.4349 liradan işlem görüyor.

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