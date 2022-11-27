Dolar ne kadar? 27 Kasım dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? Gözler FED faiz kararında

Dolar, euro ve sterlini fiyatı piyasaların kapalı olduğu 27 Kasım Pazar günü araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası faiz toplantısı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Toplantıda, faiz 150 baz puan düşürüldü ve yüzde 9 seviyesine çekildi. Şimdi ise FED faiz toplantısı bekleniyor. Peki dolar ne kadar? 27 Kasım dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,6231 TL'den alınıyor ve 18,6443 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 19,3907 iken satışı ise 19,4227 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 22,5321 TL'den alınıyor ve 22,5834 TL'den satılıyor.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yılın son FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Toplantıda alınacak olan karar, 14 Aralık akşamı 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak.

