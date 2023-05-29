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DOLAR ne kadar? 29 Mayıs 2023 Pazartesi bugünkü dolar kuru kaç TL? Döviz kuru alış satış canlı takip

29.05.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor. Gram altın 1.251,00 TL alış, 1.251,22 TL satış fiyatından, cumhuriyet altını ise 8.632,00 TL alış, 9.298,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru kaç TL? İşte 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü döviz kurunda son durum...

DOLAR ne kadar? 29 Mayıs 2023 Pazartesi bugünkü dolar kuru kaç TL? Döviz kuru alış satış canlı takip

Dolar alış satış fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ilk işlem gününde hem vatandaşlar hem e yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi 29 Mayıs dolar ve euro fiyatlarında son durumu internette sorguluyor. İşte dolar alış satış fiyatı canlı takip ekranı...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 20,0016 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19,9981 liradan, satış fiyatı ise 20,0052 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde, 0.93'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21,5411TL'den yapan euro şu anda 21,5063 TL alış ve 21,5761 TL satış fiyatına sahip.

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