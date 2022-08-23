Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 23 Ağustos 2022 dolar ve euro fiyatları!

Döviz kurunda dalgalanmalar sürüyor. Çok sayıda vatandaş 23 Ağustos 2022 Salı günü dolar ve euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki Dolar ne kadar? Euro kaç lira? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,0864 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,0750 TL ve güncel satış fiyatı 18,0978 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar/TL kuru 23 Ağustos Salı günü 18.0997 lira alış fiyatından, 18.1093 lirasatış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,21'lik yükselişle yapan euro 17,9930 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,9689 TL alış fiyatından, 18,0172 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 23 Ağustos Salı günü 17.9552 TL alış ve 17.9718 TL satış fiyatına sahip.

