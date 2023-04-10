Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 10 Nisan 2023 Pazartesi dolar, euro ve sterlin fiyatları

Dolar ve euro fiyatları 10 Nisan 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Öte yandan Önceki kapanışı 1.242,19 TL'den yapan gram altın bugün 1.233,013 TL alış, 1.233.28 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 8.348,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.233,00 liradan alınıyor, 8.341,00 liradan satılıyor. Önceki kapanışını 4.190.00 TL üzerinden yapan yarım altın ise 4.130,00 liradan alınıyor, 4.187,00 liradan satılıyor. Ayrıca, güncel dolar ve euro fiyatları için yapılan araştırmalar hız kazandı. İşte 10 Nisan 2023 Pazartesi gününün güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.2596 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.2560 TL'den, satış fiyatı ise 19.2634 TL'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.02'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.9835 TL'den yapan euro şu anda 20.9792 TL alış ve 20.9878 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 23,8690 TL alış, 23,9631 TL satış fiyatından işlem görüyor.



