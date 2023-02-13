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  4. DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 13 Şubat 2023 Pazartesi euro ve dolar fiyatları canlı takip ekranı

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 13 Şubat 2023 Pazartesi euro ve dolar fiyatları canlı takip ekranı

13.02.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euroda son durum piyasaların açıldığı 13 Şubat 2023 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi haftanın ilk işlem gününde güncel fiyatları arama motorlarında sorguluyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 13 Şubat 2023 Pazartesi günü güncel euro ve dolar fiyatları...

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 13 Şubat 2023 Pazartesi euro ve dolar fiyatları canlı takip ekranı

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Öte yandan önceki kapanışı 1.128,82 TL'den yapan gram altın bugün 1.125,08 TL alış, 1.125.28 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 7,502,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını ise 7.411,00 liradan alınıyor, 7.485,00 liradan satılıyor. Birçok kişi arama motorlarında dolar ve euro ile ilgili güncel fiyatları sorguluyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 13 Şubat 2023 Pazrtesi günü euro ve dolar fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8299 TL'den yaptı.

Dolar 18,8244 TL alış fiyatından , 18,8354 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20,0836 TL'den yaptı.

Euro şu anda 20.0788 TL alış ve 20.0885 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İSLAM MEMİŞ'TEN 'ALTIN' AÇIKLAMASI: "SON KEZ UYARIYORUM" DEYİP TARİH VERDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş çarpıcı bir açıklamada bulundu.

İslam Memiş altın yatırımcıları için "Şubat ayının 15'ine kadar öngördüğüm geri çekilmelerde bir alım fırsatı verebilir." ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları için yükseliş tarihi veren İslam Memiş elinde altın bulunduranları da uyardı.

İslam Memiş açıklamasında "Ancak elinde altın bulunduran vatandaşlarımıza satmayı tavsiye etmiyorum. Orta ve uzun vadede özellikle yukarı yönlü hareketlerde yeni rekorların geleceğini bilmekte fayda var. Şubat ayı içerisinde son bir geri çekilme ama Haziran ayından sonraki süreçlerde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek bir gram altın karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Euro dolar

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