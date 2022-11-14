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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 14 Kasım 2022 Pazartesi euro ve dolar güncel fiyatları...

14.11.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euroda son durum piyasaların açılacağı 14 Kasım 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını 18,5715 TL'den yapan USD, geçtiğimiz gün 18,5300 TL alış, 18,6130 TL alış fiyatından el değiştirmişti. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? 14 Kasım 2022 Pazartesi euro ve dolar güncel fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 14 Kasım 2022 Pazartesi euro ve dolar güncel fiyatları...

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euroda son durum 14 Kasım 2022 Pazartesi günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi güncel rakamlara ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? 14 Kasım 2022 Pazartesi dolar, euro ve sterlin güncel fiyatları...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5715 TL'den yapan USD, geçtiğimiz gün 18,5300 Tl alış, 18,6130 TL alış fiyatından işlem gördü.

14 Kasım dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 19,1589 TL'den yapan Euro 19,1080 TL alış 19,2099 TL satış fiyatından işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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