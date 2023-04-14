FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 14 Nisan 2023 Cuma dolar ve euro fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 14 Nisan 2023 Cuma dolar ve euro fiyatları...

14.04.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları 14 Nisan 2023 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Öte yandan bugün altın fiyatları, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki, dolar ne kadar? euro kaç TL? İşte, 14 Nisan 2023 Cuma günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 14 Nisan 2023 Cuma dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında euro/TL, dolar/TL için güncel alış-satış fiyatlarını sorguluyor. 14 Nisan 2023 Cuma günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son duruma haberimizden ulaşabilirsiniz.

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.3434 TL'den yaptı.

Dolar/TL alış fiyatı 19.3310 liradan, satış fiyatı ise 19.3560 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.26'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.40520 TL'den yapan euro şu anda 21.4002 TL alış ve 21.4099 TL satış fiyatına sahip.

sterlin

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 23,2546 TL alış, 24,2964 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."
AK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı! Faizsiz kredi desteği yoldaAK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı! Faizsiz kredi desteği yolda
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar dolar ne kadar sterlin dolar kaç tl alış

En Çok Okunan Haberler

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Programda gergin anlar! İnce'nin o sözlerinin ardından salonu terk ettiler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan canlı yayında net mesaj!

Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."

Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."

İslam Memiş altın için, ‘Bugün Türkiye'de resmi olarak görüldü' diyerek uyardı

İslam Memiş altın için, ‘Bugün Türkiye'de resmi olarak görüldü' diyerek uyardı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına müjde

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İBB çalışanlarına müjde

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.