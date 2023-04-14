Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 14 Nisan 2023 Cuma dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında euro/TL, dolar/TL için güncel alış-satış fiyatlarını sorguluyor. 14 Nisan 2023 Cuma günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son duruma haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.3434 TL'den yaptı.

Dolar/TL alış fiyatı 19.3310 liradan, satış fiyatı ise 19.3560 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.26'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.40520 TL'den yapan euro şu anda 21.4002 TL alış ve 21.4099 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 23,2546 TL alış, 24,2964 TL satış fiyatından işlem görüyor.

