DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 22 Aralık 2022 Perşembe Dolar ve Euro fiyatları!

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güncel rakamları öğrenmek isteyen kişiler 22 Aralık 2022 Perşembe günü arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 22 Aralık 2022 Perşembe günü Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR NE KADAR? (22 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

Dolar önceki kapanışını 18,6666 TL'den yaptı.

Dolar, dün 18,6633 TL alış, 18,6701 TL satış fiyatından işlem gördü

Dolar ve Euro'nun 22 Aralık 2022 Perşembe günkü rakamlarına piyasalar açıldığında yer verilkecektir...

EURO KAÇ TL?

EURO önceki kapanışını 19,8896 TL'den yaptı.

EURO dün 19,8703 TL alış, 19,9090 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



