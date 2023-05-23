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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 23 Mayıs 2023 Salı euro ile dolar canlı ve anlık takip ekranı

23.05.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan 1.250,66 TL alış, 1.250,89 TL satış fiyatından; cumhuriyet altını ise 8.969,00 TL alış, 9.222,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, Dolar ne kadar oldu, bir dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte, 23 Mayıs 2023 Salı canlı döviz kuru fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 23 Mayıs 2023 Salı euro ile dolar canlı ve anlık takip ekranı

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 23 Mayıs 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatları öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Güncel dolar ve euro fiyatlarına ise haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 23 Mayıs 2023 Salı euro ve dolar fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.8353 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.8311 liradan, satış fiyatı ise 19.8397 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde - 0.06'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4501 TL'den yapan euro şu anda 21.4345 TL alış ve 21.4658 TL satış fiyatına sahip.

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