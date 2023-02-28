DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 28 Şubat 2023 Salı dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Çok sayıda yatırımcı ve vatandaş arama motorlarında güncel alış - satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? Detaylara haberinizden ulaşabilirsiniz. İşte, 28 Şubat 2023 Salı günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8826 TL'den yaptı.

Dolar 18.8807 TL alış fiyatından, 18.8846 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20.0449 TL'den yaptı.

Euro bugün 19.9980 TL alış ve 20.0118 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.7616 TL'den yaptı.

Euro 22.7536 TL alış fiyatından, 22.7696 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

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