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DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 28 Şubat 2023 Salı dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum

28.02.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken 28 Şubat 2023 Salı günü birçok vatandaş euro alış-satış fiyatını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Öte yandan altın bugün aşağı yönlü kırmızı renkli ibreyi gösteriyor. Gram altın 1.101,96 TL alış, 1.102,15 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 7.310,00 TL alış 7.374,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 28 Şubat 2023 Salı günü dolar, euro ve sterlin fiyatları!

DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? 28 Şubat 2023 Salı dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Çok sayıda yatırımcı ve vatandaş arama motorlarında güncel alış - satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? Detaylara haberinizden ulaşabilirsiniz. İşte, 28 Şubat 2023 Salı günü dolar, euro ve sterlin fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8826 TL'den yaptı.

Dolar 18.8807 TL alış fiyatından, 18.8846 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20.0449 TL'den yaptı.

Euro bugün 19.9980 TL alış ve 20.0118 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.7616 TL'den yaptı.

Euro 22.7536 TL alış fiyatından, 22.7696 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?
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Euro dolar

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