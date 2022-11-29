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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 29 Kasım 2022 Salı güncel euro ve dolar fiyatları

29.11.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Gram altın bugün 1.49,53 TL alış, 1.049,75 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 6.810,00 TL'den alınıyor, 6.907,00 TL'den satılıyor. Peki, Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 29 Kasım 2022 Salı günü güncel euro ve dolar fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 29 Kasım 2022 Salı güncel euro ve dolar fiyatları

Dolar ve Euro'da son durum 29 Kasım 2022 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan ABD tarım dışı istihdam verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın Brookings Enstitüsü’nde yapacağı konuşma için geri sayım sürüyor. Peki, bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 29 Kasım 2022 Salı günü güncel euro ve dolar fiyatları ile anlık takip ekranı...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6311 TL'den yapan dolar geçtiğimiz gün yüzde 0,12 artışla 18,6173 TL alış fiyatından, 18,6489 TL satış fiyatından işlem gördü.

29 Kasım salı günü Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 19,3249 TL'den yapan Euro ise 19.2829 TL alış, 19.3669 TL satış fiyatından işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

UZMAN İSİMDEN 'DOLAR' İDDİALARINA TEPKİ

Stratejist Kaan Sarıaydın, dolar kurunun 30-40 TL'ye kadar yükseleceğine yönelik tahminler yapanları eleştirdi.

Sarıaydın Dolar'ın 30-40 TL'lere çıkmasının imkansız olduğunu belirtip şu açıklamayı yaptı:

"Bakın yıllardır söyledim. Yine söylüyorum. Üretin, üretin. Yeni dünyada sanal sanayi devriminde yerinizi alın. Olmadı, borsa en güvenli limandır. Dolar kuru 24 Nisan’da 14,75 iken bugün itibariyle 18,60’tır. İfade etmek istediğim, vatan ve millet düşmanı insanların dolar 30 olacak, 40 olacak fantezilerinin peşinden gitmeyin. Bu tarz hülya kuranların, insanları kaos ve karamsarlığa itenlerin yolu karanlıktır. Ne idiğü belirsiz kripto dünyasından uzak durun"

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