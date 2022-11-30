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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 30 Kasım 2022 Çarşamba euro ve dolar fiyatları!

30.11.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri, bugün FED Başkanı Jerome Powell'ın Brookings Enstitüsü’nde yapacağı konuşma öncesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları dün yükselişe geçti. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba günü euro ve dolar fiyatları...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 30 Kasım 2022 Çarşamba euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 30 Kasım Çarşamba günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Önceki kapanışını yüzde 0,03 artışla 18,6377 TL'den yapan USD geçtiğimiz gün 18,6323 TL alış, 18,6432 TL satış fiyatından işlem gördü. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 30 Kasım 2022 Çarşamba günü euro ve dolar fiyatlarında son durum...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,6377 TL'den yapan dolar, dün 18,6323 TL alış, 18,6432 TL satış fiyatından işlem gördü.

30 Kasım Çarşamba günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 19,3077 TL'den yapan Euro ise 19.2763 TL alış, 19.3392 TL satış fiyatından işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans

DÜNYA BU AÇIKLAMAYA KİLİTLENDİ

Fed Başkanı Jerome Powell bugün Brookings Enstitüsü'nün Washington'da yapacağı etkinlikte açıklamalarda bulunacak.

Öte yandan FED faiz kararının belli olacağı kritik toplantı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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