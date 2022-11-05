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Dolar ne kadar, Euro kaç TL? 5 Kasım 2022 Cumartesi sterlin, euro ve dolar fiyatları canlı ve anlık takip!

05.11.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Euro da dahil olamk üzere İngiliz Sterlin'in de son durum piyasaların kapalı olduğu 5 Ekim 2022 Cumartesi günü konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını 18,5663 TL'den yapan USD yüzde 26 düşüş gösterdi. Bankalararası piyasada döviz kurları merak konusu oldu. Peki, Dolar ne kadar, Euro kaç TL? İşte 5 Kasım 2022 Cumartesi günü sterlin, euro ve dolar fiyatları...

Dolar ne kadar, Euro kaç TL? 5 Kasım 2022 Cumartesi sterlin, euro ve dolar fiyatları canlı ve anlık takip!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Kasım 2022 Cumartesi günü hem vatandaşlar hem de konuya dair detaylara erişmek isteyen yatırımcılar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Bankalararası piyasada Euro ve İngiliz Sterlin'i de dahil olmak üzere döviz kurlarında son durum merak konusu oldu. Peki, Dolar ne kadar, Euro kaç TL? 5 Kasım 2022 Cumartesi günü sterlin, euro ve dolar fiyatları ile konuya dair ayrıntılar haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını yüzde 0,26 düşüşle 18,5663 TL'den yapan dolar, 5 Kasım 2022 Cumartesi günü 18,5655 TL alış, 18,5672 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 1,89 artışla 18,4913 TL yapan Euro ise 18,4607 TL alış, 18,5220 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını yüzde 2,17 artışla 21,1188 TL'den yapan İngiliz Sterlin'i ise bugün 20,9774 Tl alış, 21,2603 Tl satış fiyatından işlem görüyor.

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