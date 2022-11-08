Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 8 Kasım 2022 Salı güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 8 Kasım 2022 Salı günü merak edildi. Önceki kapanışını yüzde 0,12 TL düşüşle 18,4999 TL'den yapan Euro geçtiğimiz gün 18,4873 Tl alış, 18,5126 TL satış fiyatından el değiştirmişti. İşte 8 Kasım 2022 Salı günü güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları...
Önceki kapanışını yüzde 0,10 düşüşle 18,4563 TL'den yapan dolar geçtiğimiz gün 18,4539 TL, 18,4587 TL'den işlem gördü.
8 Kasım Salı günü Dolar, Euro ve Sterlin'de son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir.
Önceki kapanışını yüzde 0,12 TL düşüşle 18,4999 TL'den yapan Euro geçtiğimiz gün 18,4873 Tl alış, 18,5126 TL satış fiyatından işlem gördü.
Önceki kapanışını 21,2539 TL'den yapan Sterlin ise 21,2833 TL alış, 21,3478 TL satış fiyatından işlem görüyor.