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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 8 Kasım 2022 Salı güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları!

08.11.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan birçok kişi Euro ve İngiliz Sterlini ile ilgili araştırma yapıyor. Önceki kapanışını yüzde 0,10 düşüşle 18,4563 TL'den yapan USD geçtiğimiz gün 18,4539 TL, 18,4587 TL'den işlem gördü. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 8 Kasım 2022 Salı günü sterlin, euro ve dolar fiyatları ve canlı takip ekranı...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 8 Kasım 2022 Salı güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 8 Kasım 2022 Salı günü merak edildi. Önceki kapanışını yüzde 0,12 TL düşüşle 18,4999 TL'den yapan Euro geçtiğimiz gün 18,4873 Tl alış, 18,5126 TL satış fiyatından el değiştirmişti. İşte 8 Kasım 2022 Salı günü güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını yüzde 0,10 düşüşle 18,4563 TL'den yapan dolar geçtiğimiz gün 18,4539 TL, 18,4587 TL'den işlem gördü.

8 Kasım Salı günü Dolar, Euro ve Sterlin'de son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,12 TL düşüşle 18,4999 TL'den yapan Euro geçtiğimiz gün 18,4873 Tl alış, 18,5126 TL satış fiyatından işlem gördü.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,2539 TL'den yapan Sterlin ise 21,2833 TL alış, 21,3478 TL satış fiyatından işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

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Euro Türk lirası dolar son dakika döviz kuru

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