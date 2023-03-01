DOLAR ne kadar? EURO kaç TL? İşte 1 Mart 2023 Çarşamba günü dolar, euro ve sterlin alış-satış fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi arama motorlarında güncel alış - satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? Detaylara haberinizden ulaşabilirsiniz. İşte, 1 Mart 2023 Çarşamba günü dolar, euro ve sterlin fiyatları ile canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8841 TL'den yaptı.

Dolar 18.8804 TL alış fiyatından, 18.8880 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 19.9976 TL'den yaptı.

Euro bugün 19.9919 TL alış ve 20.0035 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.7416 TL'den yaptı.

Euro 22.7321 TL alış fiyatından, 22.7512 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DOLAR CANLI ALIŞ SATIŞ FİYATI TAKİP EKRANI

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