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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 26 Nisan 2023 Çarşamba dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

26.04.2023 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Nisan 2023 Çarşamba günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında güncel alış-satış fiyatlarını sorguluyor. Peki, dolar ne kadar? euro kaç TL? 26 Nisan 2023 Çarşamba günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum ve detaylar haberimizde...

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 26 Nisan 2023 Çarşamba dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

Dolar ve euro fiyatları 26 Nisan 2023 Çarşamba günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan bugün altın fiyatları, kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. İşte, 126 Nisan 2023 Çarşamba günü dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.4212 TL'den yaptı.

Dolar/TL alış fiyatı 19.4164 liradan, satış fiyatı ise 19.4262 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.3208 TL'den yapan euro şu anda 21.3079 TL alış ve 21.3338 TL satış fiyatına sahip.

sterlin

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise bugün 24,0923 TL alış, 24,1461 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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