Dolar ne kadar, kaç TL? 11 Kasım 2022 Cuma güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 11 Kasım 2022 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusun oldu. 0,31 yükselişle önceki kapanışını 18,8713 TL'den yapan Euro 18,8321 TL alış 18,9107 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 11 Kasım 2022 Cuma günü güncel sterlin, euro ve dolar fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Yüzde 0,12 artışla önceki kapanışını 18,5054 TL'den yapan dolar, 18,4982 TL alış, 18,5128 TL satış fiyatından el değiştirdi.

11 Kasım Cuma günü dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

önceki kapanışını 18,8713 TL'den yapan Euro 18,8321 TL alış 18,9107 TL satış fiyatından işlem gördü.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,6328 TL'den yapan İngiliz Sterlin'i ise 21,5822 TL alış, 21,6834 TL satış fiyatından işlem gördü.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



