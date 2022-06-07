Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? İngiliz sterlini kaç TL? 7 Haziran 2022 Salı

Dolar ve euro'da son durum ve piyasalardaki son dakika gelişmeleri; 7 Haziran 2022 Salı günü de vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette; Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 7 Haziran 2022 güncel döviz kuru ve ayrıntılar...
dolar
Önceki kapanışını 16,6318 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,6286 TL alış, 16,6351 TL satış fiyatından işlem gördü.
Dolar, 7 Haziran 2022 Salı günü sabahında 16,62 TL bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,6332 TL, satış fiyatı 16,6419 TL'den işlem görüyor.
Önceki kapanışını 17,8005 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,7857 TL alış fiyatından, 17,8155 TL satış fiyatından işlem gördü.
Euro/TL ise 17,7558 lira alış fiyatı, 17,7720 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
7 Haziran Salı günü İngiliz Sterlini'nde alış fiyatı 20,7588 TL, satış fiyatı 20,8634 TL seviyesinde seyrediyor.
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