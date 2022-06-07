Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? İngiliz sterlini kaç TL? 7 Haziran 2022 Salı

Dolar ve euro'da son durum ve piyasalardaki son dakika gelişmeleri; 7 Haziran 2022 Salı günü de vatandaşlar ile yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette; Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç lira oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 7 Haziran 2022 güncel döviz kuru ve ayrıntılar...

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DOLAR NE KADAR? 7 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Önceki kapanışını 16,6318 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,6286 TL alış, 16,6351 TL satış fiyatından işlem gördü.

Dolar, 7 Haziran 2022 Salı günü sabahında 16,62 TL bandının üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,6332 TL, satış fiyatı 16,6419 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,8005 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,7857 TL alış fiyatından, 17,8155 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 17,7558 lira alış fiyatı, 17,7720 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

İNGİLİZ STERLİNİ KAÇ TL?

7 Haziran Salı günü İngiliz Sterlini'nde alış fiyatı 20,7588 TL, satış fiyatı 20,8634 TL seviyesinde seyrediyor.

