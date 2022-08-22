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Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 22 Ağustos 2022 Pazartesi dolar alış satış fiyatı!

22.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü yani piyasaların açıldığı haftanın ilk iş günü hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda son durum merak konusu olurken birçok kişi internette "Dolar ne kadar?", "Euro kaç lira?" soru ve konu başlıklarını sorgulamaya başladı. İşte 22 Ağustos 2022 Pazartesi dolar ve euro'da son durum...

Dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 22 Ağustos 2022 Pazartesi dolar alış satış fiyatı!

Döviz kurunda dalgalanmalar hafta boyunca sürdü. Birçok kişi vatandaş 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü dolar ve euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki Dolar ne kadar? Euro kaç lira?

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,1107 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,1057 TL ve güncel satış fiyatı 18,1158 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar/TL kuru 22 Ağustos Pazartesi günü 18.1126 lira alış fiyatından, 18.1203 lira satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,25'lik yükselişle yapan euro 18,1893 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1766 TL alış fiyatından, 18,2021 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro ise 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü 18.0825 TL alış ve 18.2658 TL satış fiyatına sahip.

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Euro Amerikan Doları Türk lirası dolar
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