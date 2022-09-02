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Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 2 Eylül 2022 dolar kuru alış satış fiyatı!

02.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolarda son durum, geçtiğimiz gün ABD dolarının yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından araştırılıyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi açıklamasının döviz kuru ve altına nasıl yön vereceği merak konusu oldu. Peki, Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? İşte 2 Eylül 2022 dolar kuru alış satış fiyatı...

Dolar ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 2 Eylül 2022 dolar kuru alış satış fiyatı!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 2 Eylül Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün, Dolar/TL kuru 18.20'yi aşarak yılın en yüksek seviyesini gördü. Peki, Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Euro ne kadar? 2 Eylül 2022 dolar kuru alış satış fiyatı ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2076 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2025 TL ve güncel satış fiyatı 18,2128 TL seviyelerinde seyretti.

2 Eylül Cuma günü bankalararası piyasada dolar/TL 18,22'nin üzerinde hareket ediyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,24'lük düşüşle yapan euro 18,1410 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1342 TL alış fiyatından, 18,1479 TL satış fiyatından işlem gördü.

2 Eylül cuma günü Euro/TL 18,14 seviyesinden işlem görüyor.

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Euro Amerikan Doları Türk lirası dolar döviz kuru
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