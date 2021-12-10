Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle piyasaya müdahale edileceği belirtilmişti. Piyasaya müdahale edilmesinin ardından dolar kurunda önce gerileme sonra ise artış görüldü. Peki dolar ne kadar? Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından dolar kaç TL oldu? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI'NIN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN DOLARDAN İLK TEPKİ

10 Aralık gün içinde 13,96 TL'ye kadar ulaşan dolar, Merkez Bankası'nın dolara müdahale etmesiyle 13,82 TL'ye geriledi. Bu müdahalenin ardından dolar yüzde 0,29 değer kaybetti ancak kısa zaman sonra dolar yüzde 1,01 değer kazandı ve 13,92 TL oldu.

Geçtiğimiz hafta Türk Lirası 14 TL'ye kadar ulaştı. Bunun ardından Merkez Bankası iki kez dolar satarak piyasaya müdahale etti. Bu müdahaleler, kurun 13,8 TL'yi aşması ile başladı. Yılın son para politikası toplantısı haftaya perşembe gerçekleştirilecek.



