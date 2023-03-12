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Dolar ne kadar oldu? 12 Mart dolar, euro ve sterlin fiyatları!

12.03.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz fiyatlarında son durum araştırılıyor. Piyasaların gözleri bu ay gerçekleşmesi beklenen FED faiz toplantısına çevrildi. Toplantının ardından açıklanması beklenen FED faiz kararı dolar başta olmak üzere küresel piyasaların gidişatını belirleyecek. Peki dolar ne kadar oldu? İşte 12 Mart dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Dolar ne kadar oldu? 12 Mart dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Dolar, euro ve sterlin araştırmaları son zamanlarda yeniden hız kazandı. Dolardaki yükselişin nedeni merak ediliyor. FED, yılın ilk faiz toplantısında faizleri yükseltme kararı almıştı. Peki dolar ne kadar oldu? İşte 12 Mart dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Dolar ne kadar oldu? 12 Mart dolar, euro ve sterlin fiyatları!

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,9629 TL'den alınıyor ve 18,9730 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro'nun alışı 20,1724 TL, satışı ise 20,1921 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 22,8104 TL'den alınıyor ve 22,8351 TL'den satılıyor.

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FED 2023 TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıda faizlerin 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verildi. Sıradaki toplantı 21 - 22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FED 2023 TOPLANTI TAKVİMİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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