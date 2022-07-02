Dolar ne kadar oldu? 2 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları! Dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı, elinde dolar yatırımı tutan birçok kişi tarafından merak ediliyor. FED ve Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararlarıyla birlikte dolar ve euro fiyatlarında değişim gözlemleniyor. Uzun süredir 17 seviyelerinde seyreden dolar, Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalar sonrasında geri çekilmişti. Peki, dolar ne kadar oldu? 2 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar kaç TL, euro kaç TL?

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0.51'lik yükselişle 16,7545 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 16,7259 ve güncel satış fiyatı 16,7832 seviyelerinde seyrediyor. Dolar kuru yüzde 0,34'lük yükselişle bugün yeşil ibreyi gösteriyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları bugün kırmızı ibreyi göstererek düşüş eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,17'lik düşüşle yapan euro 17,4789 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro fiyatlarında bugün de düşüş sürmeye devam ediyor. Güncel alış fiyatı 17,4609 seviyelerinde olan euronun satış fiyatı ise 17,4971 seviyelerinde seyrediyor.

