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Dolar ne kadar oldu? 24 Ocak 2023 Salı dolar, euro ve sterlinde son durum!

24.01.2023 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlin ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. 24 Ocak 2023 Salı gününün güncel fiyatları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Öte yandan Altın fiyatları, 24 Ocak 2023 Salı günü önceki günün aksine yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte, 24 Ocak 2023 Salı dolar, euro ve sterlinde son durum...

Dolar ne kadar oldu? 24 Ocak 2023 Salı dolar, euro ve sterlinde son durum!

Dolar, euro ve sterlin fiyatları 24 Ocak 2023 Salı günü internette sorgulanmaya başlandı. Öte yandan önceki kapanışı 1.167,84 TL'den yapan gram altın bugün 1.170,04 TL alış, 1.170,20 TL satış fiyatından işlem görüyor. Önceki kapanışını 7,784,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 7.721,00 liradan alınıyor, 7.797,00 liradan satılıyor. Yarım altın ise bugün 3.872,00 TL'den alınıp, 3.915,00 TL'den satılıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte, 24 Ocak 2023 Salı dolar, euro ve sterlinde son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,8100 TL'den yaptı.

Dolar 18,8016 TL alış, 18,8184 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 20,4565 TL'den yapan euro 20,4471 TL alış, 20,4661 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

sterlin

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 23,3078 TL'den yaptı.

Sterlin 23.3004 TL alış, 23,3153 TL satış fiyatından işlem görüyor.

DOLARI OLANLAR DİKKAT! UZMAN İSİM UYARDI: "DOLAR YERİNE BUNU ALAN KAZANIR!"

Dolar ve Altın fiyatlarına ilişkin konuşan Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Altın fiyatlarının yükselme eğilimine devam edeceğini belirten Kolçak Dolar yerine dövize endeksli yatırımlar yapılmasını söyledi.

Hatice Kolçak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Birçok şey altına yarıyor. Jeopolitik riskler halen köşede duruyor. Altının ons'u 1930 doların üzerinde kaldığı sürece 1980 dolara doğru gidebilir. Altında satışlar artık çok sınırlandı. Çok ciddi bir satış gelirse 1876 dolar destek noktasıdır. Gram altında da zirveler gördük. Satmak zorunda olanlar için gram altının bu seviyeleri değerlendirildi. Altın cephesinde beklentilerimiz yukarı yönlüdür. Dolar/TL'de yatay seyir devam ediyor ama bir yerde kurda hareketlenecek. 'Dolar mı, altın mı?' sorusu geliyor. Tabi ki altın arkadaşlar. Doların enflasyonu var. Zaten altın alırken dolara yatırım yapıyorsunuz. Altın dolar kurundan destek alıyor. İlla döviz almanız gerekmiyor. Dövize endeksli yatırımlar yatırımcıya kazandırır"

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