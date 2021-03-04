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Dolar ne kadar oldu? 4 Mart dolar fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 04.03.2021 08:57 | Son Güncelleme

Dolara yatırım yapan, dolar alan ve satmak isteyen vatandaşlar dolar ne kadar oldu sorusunu araştırmaya koyuldu. Daha önce Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası ve yüksek faiz kararı sonrası 7 liranın altına inen dolar, geçtiğimiz hafta ABD’de yaşanan tahvil faiz artırımıyla birlikte yükselmiş ve 7.42 lira seviyesine tekrar yükselmişti. Peki son günlerde hareketliliği devam eden dolar fiyatları ne durumda?

Dolar ne kadar oldu? 4 Mart dolar fiyatları

TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikasının ve sözlü yönlendirmelerin ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz hafta 7 liranın üzerine yeniden yükselmişti. Önceki kapanışını 7.4565 TL'den yapan dolar, 4 Mart'ta güne %0.15 yükselişle başladı. Piyasalarda bugün ABD'den yoğun haber akışı olması bekleniyor. Tarım dışı istihdam ve işsizlik başvurusu verileri sonrası Fed Başkanı Powell'ın konuşması gerçekleşecek.

DOLAR KAÇ TL?

4 Mart'ta dolar güne hareketli başladı. Alış fiyatı 7.4534 TL olan dolar, 7.4596 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan doların hafta bazında değişim yüzdesi ise %0.43.

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