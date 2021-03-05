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Dolar ne kadar oldu? 5 Mart dolar fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 05.03.2021 08:04 | Son Güncelleme

Dolar alıp satmak isteyen vatandaşlar dolar ne kadar oldu sorusunu araştırmaya devam ediyor. Yeni güne %0,06 hareketlilikle başlayan dolar, daha önce Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası ve yüksek faiz kararı sonrası 7 liranın altına inmişti. Geçtiğimiz hafta ise ABD’de yaşanan tahvil faiz artırımıyla birlikte yükselmiş ve 7.42 lira seviyesine tekrar yükselmişti. Peki son günlerde hareketliliği devam eden dolar fiyatları ne durumda?

Dolar ne kadar oldu? 5 Mart dolar fiyatları

Dolar yeni güne %0,06 hareketlilikle başladı. TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikasının ve sözlü yönlendirmelerin ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz hafta 7 liranın üzerine yeniden yükselmişti. Önceki kapanışını 7,5118 TL'den yapan dolar, 5 Mart'ta güne %0.06 yükselişle başladı. Piyasalarda dün ABD'den yoğun haber akışı gerçekleşti. Tarım dışı istihdam ve işsizlik başvurusu verileri sonrası Fed Başkanı Powell'ın konuşması gerçekleştirdi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşması sonrası 10 yıllık gösterge tahvil getirisindeki yükselişe ilişkin kaygıları giderememesi üzerine doların Türk Lirası karşısındaki değeri 7.50 seviyesini aştı. Altın fiyatları dibi gördü, gram altının fiyatı ise 408 lira seviyesine kadar geriledi.

DOLAR KAÇ TL?

5 Mart'ta dolar güne yukarı yönde başlangıç başladı. Alış fiyatı 7,5102 TL olan dolar, 7,5113 TL satış fiyatı ile işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan doların hafta bazında değişim yüzdesi ise %1.11.

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