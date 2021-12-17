Dolar ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor? Döviz kurları tarihî seviyeye ulaştı!

Merkez Bankası’nın dün faizleri 100 baz puan indirmesinin ardından yükselişe geçen döviz fiyatları, 17 Aralık 2021 Cuma günü tarihî seviyeleri test etti. Dolar güne rekor tazeleyerek başlarken, avro da 18 Türk lirası sınırını aştı.

Dolar 16,02 Türk lirası, avro 18,17 Türk lirası, sterlin ise 21,40 Türk lirasından işlem görüyor.

Dolar, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15,77 Türk lirasına kadar yükselmişti.

Dolar yeni güne de 15,70 liradan başladı. Sabah saatlerinde 15,90 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Dün 17,84'e kadar yükselen euro/TL ise 18,07 civarında değerleniyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı dün açıklandı.

TCMB, son 3 ayda olduğu gibi aralık ayında da faiz indirimlerine devam etti ve faizi 100 baz puan indirdi.

Faizlerin inmesinin ardından döviz kurlarında yükselişler başladı.

Yurt içinde önemli bir veri akışının olmadığı haftanın son işlem gününde Almanya'da Ifo endeksi, Euro Bölgesi tüketici fiyatları günün en öne çıkan verileri olacak.



