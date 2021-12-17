FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor? Döviz kurları tarihî seviyeye ulaştı!

Dolar ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor? Döviz kurları tarihî seviyeye ulaştı!

17.12.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlin, 17 Aralık 2021 Cuma gününe rekorla başladı. Dolar, 16 TL’yi aşarken, avro da 18,17 TL seviyelerinde hareket ediyor. TCMB’nin faiz indiriminin ardından dün yükselişe geçen döviz kurları, haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürdü.

Merkez Bankası’nın dün faizleri 100 baz puan indirmesinin ardından yükselişe geçen döviz fiyatları, 17 Aralık 2021 Cuma günü tarihî seviyeleri test etti. Dolar güne rekor tazeleyerek başlarken, avro da 18 Türk lirası sınırını aştı.

Dolar 16,02 Türk lirası, avro 18,17 Türk lirası, sterlin ise 21,40 Türk lirasından işlem görüyor.

Dolar, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15,77 Türk lirasına kadar yükselmişti.

Dolar yeni güne de 15,70 liradan başladı. Sabah saatlerinde 15,90 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Dün 17,84'e kadar yükselen euro/TL ise 18,07 civarında değerleniyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı dün açıklandı.

TCMB, son 3 ayda olduğu gibi aralık ayında da faiz indirimlerine devam etti ve faizi 100 baz puan indirdi.

Faizlerin inmesinin ardından döviz kurlarında yükselişler başladı.

Yurt içinde önemli bir veri akışının olmadığı haftanın son işlem gününde Almanya'da Ifo endeksi, Euro Bölgesi tüketici fiyatları günün en öne çıkan verileri olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!195 milyon yıllık mermerin sırrı çözüldü!
PARTNER"Bu kadar olay olacağını bilmiyordum""Bu kadar olay olacağını bilmiyordum"
Altın ne kadar oldu?Altın ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Eğer gerçekleşirse..." diyerek uyardı: Durum çok ciddi

"Eğer gerçekleşirse..." diyerek uyardı: Durum çok ciddi

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

Asgari ücretle birlikte kimlerin maaşı değişecek?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

KKTC'den KDV kararı... Kaldırdılar

KKTC'den KDV kararı... Kaldırdılar

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.