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DOLAR ne kadar oldu? EURO kaç TL? 29 Mart 2023 Çarşamba dolar ve euro fiyatları...

29.03.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan bugün gram altın 1.208,75 TL alış, 1.208,94 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altını alış fiyatı 8.005,00 TL olurken, 8.079,00 TL satış fiyatından el değiştirdiği aktarıldı. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 29 Mart 2023 Çarşamba günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR ne kadar oldu? EURO kaç TL? 29 Mart 2023 Çarşamba dolar ve euro fiyatları...

Dolar ve euro fiyatları 29 Mart 2023 Çarşamba günü merak konusu oldu. Güncel dolar ve euro fiyatları için yapılan araştırmalar haftanın üçüncü işlem gününde hız kazandı. İşte 29 Mart 2023 Çarşamba gününün güncel dolar ve euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.1193 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.1136 liradan, satış fiyatı ise 19.1251 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.47'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.7688 TL'den yapan euro şu anda 20.7092 TL alış ve 20.8285 TL satış fiyatına sahip.

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