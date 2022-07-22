Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Dolar ve Euro'da son durum! 22 Temmuz 2022 Cuma

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabı, birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, dolar ne kadar oldu? 22 Temmuz güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar? Dolar kaç TL, euro kaç TL? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını yüzde 0,09'luk yükselişle 17,7236 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,7207 ve güncel satış fiyatı 17,7266 seviyelerinde seyretti.

22 Temmuz Dolar ve Euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,28'lik düşüşle yapan euro 18,0711 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0615 TL alış fiyatından, 18,0808 TL satış fiyatından işlem gördü.

