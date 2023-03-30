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Dolar ne kadar oldu? İşte 30 Mart 2023 dolar, euro ve sterlin fiyatları...

30.03.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları haftanın dördüncü işlem günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Ayrıca gram altın bugün 1.209,38 TL alış, 1.209,54 TL satış fiyatından; cumhuriyet altını ise 7.975,00 TL alış, 8.056,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte 30 Mart 2023 dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar ne kadar oldu? İşte 30 Mart 2023 dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dolar ve euro fiyatları 30 Mart 2023 Perşembe günü arama motorlarında sorgulanıyor. Güncel dolar ve euro fiyatları için yapılan araştırmala hız kazandı. İşte 30 Mart 2023 Perşembe gününün güncel dolar ve euro fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.1404 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.1362 liradan, satış fiyatı ise 19.1446 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.20'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 20.7471 TL'den yapan euro şu anda 20.7232 TL alış ve 20.7710 TL satış fiyatına sahip.

s

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Sterlin son kapanışını 23.5972 TL'den yaptı.

İngiliz Sterlini/TL kuru alış fiyatı 23.5580 liradan, satış fiyatı ise 23.6365 liradan işlem görüyor.

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Euro dolar sterlin

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