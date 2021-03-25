Dolar ne kadar olur? Dolar ve Euro düşer mi? Uzmanlardan dolar yorumları

Uzmanlar, yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin sürmesinin beklendiği kurda 8,00 ve 8,10 TL direnç seviyeleri takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Olası aşağı yönlü hareketin oluşması durumunda ise 7,80 ve 7,74 destek seviyelerine dikkat çekiyorlar. Dolar ve Euro fiyatları hakkında yorumlar haberimizde.

DOLAR VE EURO YORUMLARI “Dolar/TL kuru dün gün içerisinde 7,6990 ve 7,9631 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yükselişle 7,9442 seviyesinden tamamladı. TCMB’deki başkan değişiminin ardından haftaya sert kayıplarla başlayan Türk Lirası’nda dün dalgalı bir fiyatlama etkili oldu. Önümüzdeki süreçte TCMB ve ekonomi yönetiminden gelebilecek olası açıklamalar yakından takip edilecektir. Önemli ölçüde artış kaydeden volatiliteye karşı dikkatli olunması yararlı olacaktır.”

“Dolar/TL 7.92 seviyesinde seyrediyor. Kurda tansiyon dinmiş değil. Dün 7.70 TL seviyesini test eden kur, buradan destek bularak tekrar yukarı yönde hareketini yaptı. Kurda tansiyonun dinmesi için 7.70 seviyesinin altındaki seyirlere ihtiyaç var. Yurt içinde yaşanan gelişmelerle birlikte Dolar kurundaki rahatsızlık sürüyor.”

“Dolar/TL 7.70 seviyesini destek olarak test ettikten sonra yükseldi. Düşüş eğiliminin başlaması adına 7.70 seviyesinin altındaki seyirlere ihtiyaç var. Bu sağlanamadığı sürece kurda önemli ölçüde bir rahatlama beklemiyoruz. Yakın direnç olarak 8 seviyesi izlenebilir.”

Capital Economics, 2021 sonunda dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu. Değerlendirmede Türk lirasının 2021’in başından bu yana en iyi performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimi olduğu ifade edildi.