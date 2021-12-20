FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar neden yükseliyor? Euro ve dolar ne kadar oldu, kaç TL? İşte son durum!

Dolar neden yükseliyor? Euro ve dolar ne kadar oldu, kaç TL? İşte son durum!

20.12.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalardaki hareketliliğin sürdüğü 20 Aralık gününde dolar kuru güne sert yükselişle başladı. Son olarak akşam 19:00 sularında 18'i geçen doların neden yükseldiği merak ediliyor. Peki dolar neden yükseliyor? Euro ve dolar ne kadar oldu, kaç TL? İşte kurlarda son durum!

Dolar neden yükseliyor? Euro ve dolar ne kadar oldu, kaç TL? İşte son durum!

Merkez Bankası önceki günlerde peş peşe müdahalelerde bulunarak, piyasaların rahatlaması amacıyla hamlelerde bulunmuştu. Dolar ve euro'da 20 Aralık Pazartesi gününde de hareketlilik sürüyor. Dolar gün içinde 17.30'u aşmıştı. Peki dolar neden yükseliyor, ne kadar oldu?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar kuru yeni haftaya sert yükselişle başlangıç yapmıştı. Yükselişin sebebi ve kurdaki son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar/TL'de geçtiğimiz Cuma 17.14 seviyesinin görülmesinden sonra Merkez Bankası tarafından doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunulmuştu. Bu müdahale sonrası dolar geçen haftayı 16.41 TL'den kapatmıştı.

Yeni haftaya 16.90 liradan başlayan dolar, bugün sabah saatlerinde 17.60 lirayı aşarak rekor kırdı. Sonra önce 17.20 liraya kadar çekildi ve tekrardan 17.40 lirayı geçti. Yükseliş sonrası gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrilmiş olacak. 2021 Aralık başından bu yana toplam 5 kez satış yoluyla döviz piyasasına müdahalede bulunuldu.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmesiyle TL'deki erime hız kazanmıştı. Kasım ayında yüzde 21.31 olarak açıklanan yıllık enflasyonla beraber politika faizi arasındaki fark iyice açılmış oldu. Türkiye'nin 5 yıllık iflas risk priminin (CDS) 577 seviyesine çıkması da kur hareketliliğinde etkili oldu. Pek çok farklı faktör dolar TL'deki yükselişi hızlandırmış oldu.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 18,1461 TL üzerinden yapan dolar bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Dolar 18,0765 TL alış ve 18,2157 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,5163 TL üzerinden yapan euro şu anda 20,4215 TL alış ve 20,6112 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 emekli zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin detayları anlattı2022 emekli zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin detayları anlattı
PARTNERYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisiYerli otoda logo tartışması! Bu da vatandaşın önerisi
Gram altın bin TL'yi aştı! Gram altın bin TL'yi aştı!
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti!

Asgari geçim indirimiyle ilgili yeni gelişme

Asgari geçim indirimiyle ilgili yeni gelişme

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

Milyonların gözü emekli ve memur zammında: 'Yapılacak zam oranı...'

AK Parti'den vergi istisnası açıklaması

AK Parti'den vergi istisnası açıklaması

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi?

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.