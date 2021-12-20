Dolar neden yükseliyor? Euro ve dolar ne kadar oldu, kaç TL? İşte son durum!

Merkez Bankası önceki günlerde peş peşe müdahalelerde bulunarak, piyasaların rahatlaması amacıyla hamlelerde bulunmuştu. Dolar ve euro'da 20 Aralık Pazartesi gününde de hareketlilik sürüyor. Dolar gün içinde 17.30'u aşmıştı. Peki dolar neden yükseliyor, ne kadar oldu?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar kuru yeni haftaya sert yükselişle başlangıç yapmıştı. Yükselişin sebebi ve kurdaki son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar/TL'de geçtiğimiz Cuma 17.14 seviyesinin görülmesinden sonra Merkez Bankası tarafından doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulunulmuştu. Bu müdahale sonrası dolar geçen haftayı 16.41 TL'den kapatmıştı.

Yeni haftaya 16.90 liradan başlayan dolar, bugün sabah saatlerinde 17.60 lirayı aşarak rekor kırdı. Sonra önce 17.20 liraya kadar çekildi ve tekrardan 17.40 lirayı geçti. Yükseliş sonrası gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrilmiş olacak. 2021 Aralık başından bu yana toplam 5 kez satış yoluyla döviz piyasasına müdahalede bulunuldu.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmesiyle TL'deki erime hız kazanmıştı. Kasım ayında yüzde 21.31 olarak açıklanan yıllık enflasyonla beraber politika faizi arasındaki fark iyice açılmış oldu. Türkiye'nin 5 yıllık iflas risk priminin (CDS) 577 seviyesine çıkması da kur hareketliliğinde etkili oldu. Pek çok farklı faktör dolar TL'deki yükselişi hızlandırmış oldu.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 18,1461 TL üzerinden yapan dolar bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Dolar 18,0765 TL alış ve 18,2157 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,5163 TL üzerinden yapan euro şu anda 20,4215 TL alış ve 20,6112 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

