Dolar tahmini tuttu... Dolar/TL fiyatı ne olacak? TL tekrar değer kazanacak mı? İşte dolar tahmini tutan Citi'nin yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide yeni dönem açıklamalarının ardından yabancı kurumlar Türk Lirası'nın pozisyonunu olumlu yönde revize etmeye başladılar. ABD teşvik kaynaklarının koronavirüsün ikinci dalgasını önlemek adına tekrar güncellenmesi, ABD seçimleri, Merkez Bankası çalışmaları, Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmesi ve aşı haberlerinin peş peşe gelmesi dolar/TL tarafında oldukça hareketli günler yaşanmasına neden oldu. Joe Biden'ın başkanlığı mevcut ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edilmezken, küresel piyasalarda dolar/TL pozisyonu ne olacak araştırılıyordu. Son gelen haberlerin ardından tekrar fiyat güncelleyen dolar/TL ne olacak merak ediliyor. Yatırımcılar dolar artacak mı, TL değer kazanacak mı sorusuna cevap arıyor. Bloomberg'in veri setine göre yılın üçüncü çeyreği itibariyle en iyi dolar/TL tahmini yapan kurum Citigroup oldu. İşte dolar/TL fiyatlarında en iyi tahmini yapan şirketin yaptığı yorum!

DOLAR/TL FİYAT TAHMİNİ TUTTU!

Dolar/TL fiyat tahmini tutan Citi stratejisti Louis Costa'nın hazırladığı notta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç bu kadar 'şahin' bir konuşma yapmadığı bilgisi paylaşıldı. Dolara yatırım yapılır mı, dolar fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar uzmanların yorumlarını araştırmaya başladı. Costa yaptığı açıklamada TL'nin pozisyonunu pozitif yönde değerlendirerek şunları aktardı; "Önceki notlarımızda daha ortodoks politika duruşu konusunda ikna edici olması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha somut adımlar atması gerektiğini belirtmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni TCMB'nin ortodoks politikalarını temin eden ve enflasyon dinamiklerinde istikrarı sağlamak için 'acı reçete' mesajı verdiği açıklamalarıyla bu sinyalin geldiğini düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.