Dolar tahmini tuttu... Dolar/TL fiyatı ne olacak? TL tekrar değer kazanacak mı? İşte dolar tahmini tutan Citi'nin yorumu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide yeni dönem açıklamalarının ardından yabancı kurumlar Türk Lirası'nın pozisyonunu olumlu yönde revize etmeye başladılar. ABD teşvik kaynaklarının koronavirüsün ikinci dalgasını önlemek adına tekrar güncellenmesi, ABD seçimleri, Merkez Bankası çalışmaları, Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmesi ve aşı haberlerinin peş peşe gelmesi dolar/TL tarafında oldukça hareketli günler yaşanmasına neden oldu. Joe Biden'ın başkanlığı mevcut ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edilmezken, küresel piyasalarda dolar/TL pozisyonu ne olacak araştırılıyordu. Son gelen haberlerin ardından tekrar fiyat güncelleyen dolar/TL ne olacak merak ediliyor. Yatırımcılar dolar artacak mı, TL değer kazanacak mı sorusuna cevap arıyor. Bloomberg'in veri setine göre yılın üçüncü çeyreği itibariyle en iyi dolar/TL tahmini yapan kurum Citigroup oldu. İşte dolar/TL fiyatlarında en iyi tahmini yapan şirketin yaptığı yorum!
Dolar/TL fiyat tahmini tutan Citi stratejisti Louis Costa'nın hazırladığı notta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç bu kadar 'şahin' bir konuşma yapmadığı bilgisi paylaşıldı. Dolara yatırım yapılır mı, dolar fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar uzmanların yorumlarını araştırmaya başladı. Costa yaptığı açıklamada TL'nin pozisyonunu pozitif yönde değerlendirerek şunları aktardı; "Önceki notlarımızda daha ortodoks politika duruşu konusunda ikna edici olması için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha somut adımlar atması gerektiğini belirtmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni TCMB'nin ortodoks politikalarını temin eden ve enflasyon dinamiklerinde istikrarı sağlamak için 'acı reçete' mesajı verdiği açıklamalarıyla bu sinyalin geldiğini düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Societe Generale ve Citigroup da Türk Lirası varlıklarıyla ilgili değerlendirme notunu yayınlayarak, TL değerlendirme pozisyonunu güncelledi. Citigroup güncellemenin ardından TL, CDS'leri ve Türk tahvilleri ile ilgili pozisyonunu olumlu yönde güncellediğini açıkladı. Dolar/TL artacak mı araştıran yatırımcılar Citigroup yaptığı nota istinaden araştırmalarına devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında ekonomide yeni dönem vurgusu yaparak, büyüme, istikrar ve istihdam odaklı bir seferberlik başlatılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğunu da vurguladı.
Erdoğan, "Ülkemizi riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Makro ekonomik isitkrarı tahkim edeceğiz. İş ve yatırım ortamını daha cazip hale getirmek istiyoruz. Ekonomi yönetimi uluslararası yatırımcılarla yakın temas halinde olacak. Bu yatırımcılarla bir dizi toplantılar yaparak bizzat anlatacağız. Yapısal reformlar sürecek." ifadelerini kullandı.
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