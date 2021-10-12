Dolar tarihi seviyeyi gördü, altın da yükselişte! İşte yatırım şirketlerinin beklentileri

Dolar/TL , geçen ay Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin aksine faiz indirmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle, dün akşam itibarıyla yeni bir rekorla 9.00’u aştı. Doların yükselişiyle birlikte güçlü duran ons altın 1.757 dolar seviyelerine çıktı. Gram altın ise haftanın ikinci gününde 505 lira seviyelerinden fiyatlanıyor.

İşte yatırım şirketlerinin altın fiyatları beklentileri...

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL

Ons altın 1750 seviyesinde tepki alımlarıyla, 22 günlük ortalamasında satış baskılarıyla karşılaşıyor. 1750-1760 aralığında dar bantta hareket izleniyor. 1750 seviyesine geri çekilmelerde mevcut kısa pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. 1760 seviyesi direnç olarak izlenecek. Bu seviye üzerine olası yükselişlerde 50 günlük ortalamaya denk gelen 1780 seviyesi güçlü direnç olarak izleniyor. 1780 üzerinde kalıcı seyirler görülmediği takdirde ons altında ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Mevcut görünümde alışlar yerine direnç bölgelerine yükselişlerde satış yönlü değerlendirmeler yapmak daha uygun görünüyor.

Destekler: 1750 / 1740 / 1720

Dirençler: 1760 / 1780 / 1800

ALAN YATIRIM

Dolardaki güçlü görünüme ve ABD 10 yıl vadeli tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen ons altın enflasyon endişelerinden destek buluyor. Altının ons fiyatı 1,760 $ seviyeleri üzerinde işlem görüyor.

510 TL seviyesinin üzerine yöneldi. Dolar/TL kurunun tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi ve altının ons fiyatındaki sınırlı yükselişle birlikte gram altın 510 TL seviyelerine yükseldi.

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER

1760 bölgesinde fiyatlanan ons altın faizlerin sakin seyrinden kuvvet almak isteyebilir ve 1767 - 1700 direnç bölgesini izleyebiliriz. Dolar talebi kuvvetli bu nedenle ana dirençlerin üzerine doğru hareketler zayıf kalabilir. Bugün ABD'de 10 yıllık tahvil ihracı izlenecek. Faiz kanalıyla altına etki edebilir.

Dirençler 1770.00 1800.00 1815.00

Destekler 1720.00 1690.00 1660.00

DİNAMİK MENKUL

Üst üste beşinci haftada da yükselişine devam eden Gram Altın, 509,60 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bazda bar kapanışı gerçekleştirmesi halinde pozitif algı boyut kazanabilir. Bu durumda, ilk direncimiz 536,36 olacaktır. Aksi halde, 509,60 seviyesinin altına sarkması durumunda ise 485,51 destek seviyesini izliyor olacağız.

Destek: 509,60 – 485,51 – 474,69

Direnç: 535,36



