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Enerji sektörü: Elektriğe yüzde 40-45 zam yapılmalı

12.10.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Ticaret Derneği Başkanı Burak Kuyan, artan maliyetler nedeniyle önümüzdeki dönemde elektriğe yüzde 40-45 bandında zam yapılması gerektiğini belirtti. Kuyan açıklamasında, yapılmayan zamların ilerde daha büyük sorunlara sebebiyet vereceğini vurguladı.

Enerji sektörü: Elektriğe yüzde 40-45 zam yapılmalı

Hammadde fiyatlarının artışı, kuraklık ve döviz kurundaki yükseliş dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji şirketlerinin maliyetlerini 2-3 katına çıkartıyor.

Sektör temsilcileri artan talepler, fiyat ve maliyet baskısının elektrik dağıtım ve üretim şirketlerini zora soktuğunu söyledi.

Özellikle sanayi sektörünün elektrik enerjisini çok ucuza aldığına dikkat çeken temsilciler önümüzdeki dönemde yüzde 45 zam yapılması gerektiğinin altını çiziyor

BloombergHT'ye konuşan Enerji Ticaret Derneği Başkanı Burak Kuyan, artan maliyetler nedeniyle önümüzdeki dönemde elektriğe yüzde 40-45 bandında zam yapılması gerektiğini söyledi. Burak Kuyan “1 Temmuz’da yüzde 15 zam yapıldı. Ekim ayında yüzde 15’lik bir zam daha bekliyorduk. Ama bu zammın olmaması özellikle perakende ve tedarik şirketlerini oldukça zora soktu. Ocak ayında ise yüzde 25’lik biz zam bekliyorduk. Artan maliyetleri göz önünde

bulundurduğumuzda elektriğe yüzde 40-45 bandında bir zam yapılmasına ihtiyaç var.

"YAPILMAYAN ZAMLAR ZARAR VERİYOR"

Yapılmayan zamların ilerde daha büyük sorunlara sebebiyet vereceğini söyleyen Burak Kuyan “Yapılmayan zamlar, zamanında alınmayan önlemler ve halının altına süpürdüğümüz sorunlar ilerde daha büyük problemlerle karşımıza çıkıyor. Üretim şirketlerinde çok fazla sıkıntı yaratmasa da özellikle perakende şirketlerinde çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verdi. Artan gaz ve ithal kömür maliyetleri iki kat yansıyor ve piyasadan alınıyor.” dedi.

Elektrik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Aşık, elektrik üretiminde ithal kömür fiyatlarının büyük rol oynadığını söyleyerek, ithal doğalgaz ve maliyetlerle birlikte tarifelerin maliyetlerin altında kaldığını söyledi.

Aşık sözlerine şöyle devam etti; “İthal kömürde spot fiyatlara baktığımızda ton başına 237 dolarlara çıktığını görüyoruz ki bu Nisan ayında 80 dolardı. Elektrik ürettiğinizde buradan çıkan maliyet elektrik piyasası tavanına tehlikeli ölçüde yakın ve daha üstünde. Yani santraller kömür stokları bitince kömür maliyeti nedeniyle çalışamaz hale gelebilirler.

İthal doğalgaza baktığımızda burada durumlar biraz daha farklı. Bu sene su az olunca doğalgaz tüketimimizde doğal olarak arttı. Öncelikli olarak son çeyrek için 15-18 milyar metreküp doğalgaz bulmamız gerekiyor. Maliyetler içerisinde bu gazı ne şekilde tedarik edeceğimiz çok önemli.

Tarifelere baktığımızda mesken tarifesi Ekim ayı için 1488 lira olduğunu görüyoruz ve bu da 166 dolara geliyor. Sanayiye baktığımızda 2.358 lira 263 dolara denk geliyor. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz baktığımızda da 2.724 lira yani 303 dolara denk geliyor. Genel hatlarıyla baktığımızda tüm tarifelerin yapılan zamlara rağmen maliyetlerin altında kalacağını görüyoruz.”

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