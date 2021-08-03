FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dolar tekrar yükselişe geçti!

Dolar tekrar yükselişe geçti!

03.08.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beklentilerin üzerinde gelen Temmuz ayı enflasyon rakamlarına rağmen 8.29'a kadar gerileyen dolar/TL kuru öğleden sonra gelen alımlarla birlikte yeniden 8.40'ın üstüne çıktı. İşte dolar/TL kurunda son durum...

Dolar tekrar yükselişe geçti!

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklandığı güne dolar 8.35 seviyesinden başladı. Geçtiğimiz günlerde yılın 3. enflasyon raporunu açıklayan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyonun sonbaharda belirgin şekilde aşağı yönlü ivmeleneceğini söylemişti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından saat
16.05'ten sonra dolar 8.40 seviyesinin üstüne çıktı.

SAAT 16:05 - DOLARDA YENİDEN YÜKSELİŞ

Beklentilerin üzerinde gelen Temmuz ayı enflasyon rakamlarına rağmen 8.29'a kadar gerileyen dolar/TL kuru öğleden sonra gelen alımlarla yeniden 8.40'ın üstüne çıktı. Kur şu sıralar 8.41'e yakın seviyelerde işlem görüyor.

Euro ise 9.29 seviyelerinde başladığı güne yeniden 10 TL'nin yakınında işlem görüyor. Euro/TL kuru şu sıralarda 9.9921 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Son Dakika: 2021 Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı! 2021 Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
60 milyonluk servet çürüyor!60 milyonluk servet çürüyor!
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Dolar yeni haftaya artışla başladı! İşte ilk rakamlarDolar yeni haftaya artışla başladı! İşte ilk rakamlar
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşette yeni gelişme!

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!

Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Satın almak yerine kiralamaya başladılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

Dünya devinden korkutan açıklama!

Dünya devinden korkutan açıklama!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.