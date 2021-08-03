Dolar tekrar yükselişe geçti!

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklandığı güne dolar 8.35 seviyesinden başladı. Geçtiğimiz günlerde yılın 3. enflasyon raporunu açıklayan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyonun sonbaharda belirgin şekilde aşağı yönlü ivmeleneceğini söylemişti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından saat

16.05'ten sonra dolar 8.40 seviyesinin üstüne çıktı.

SAAT 16:05 - DOLARDA YENİDEN YÜKSELİŞ

Beklentilerin üzerinde gelen Temmuz ayı enflasyon rakamlarına rağmen 8.29'a kadar gerileyen dolar/TL kuru öğleden sonra gelen alımlarla yeniden 8.40'ın üstüne çıktı. Kur şu sıralar 8.41'e yakın seviyelerde işlem görüyor.

Euro ise 9.29 seviyelerinde başladığı güne yeniden 10 TL'nin yakınında işlem görüyor. Euro/TL kuru şu sıralarda 9.9921 TL seviyelerinden işlem görüyor.



