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Dolar/TL 38,47 seviyesinden işlem görüyor! İşte euro ve sterlinde son durum

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 38,4740 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL 38,47 seviyesinden işlem görüyor! İşte euro ve sterlinde son durum

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,4920'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 38,4740 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 43,6170'ten ve sterlin/TL yatay seyirle 51,3200'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 99,9 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri üzerinden başlattığı ticaret savaşının küresel ekonomide doğuracağı sonuçlara ilişkin endişeler devam ediyor.

ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerde müzakere yönünde gelişen iyimserliklere karşın, ABD ekonomisinin 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçülme kaydetmesi belirsizlik algısının yükselmesine neden oldu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke ekonomisinin daralmasından eski Başkan Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

Trump, "Tarifelerle hiçbir ilgisi yok, sadece (Biden) bize kötü rakamlar bıraktı. Ama büyüme başladığında, benzeri görülmemiş bir şey olacak. Sabırlı olun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu büyüme verisinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında alacağı kararlar yatırımcıların odağına yerleşirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt dışında İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de inşaat harcamaları, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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