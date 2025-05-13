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Dolar/TL 38,80 seviyesinden işlem görüyor! Euro ve sterlin...

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,8010 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL 38,80 seviyesinden işlem görüyor! Euro ve sterlin...

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen üzerinde 38,7720'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 38,8010 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 43,1350'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 primle 51,2410'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 101,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşması küresel piyasalarda yüksek seyreden risk algısının azalmasına neden olurken, anlaşmanın ardından dolar diğer para birimlerine karşı değer kazandı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Avustralya Doları
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İsviçre Frangı
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Rus Rublesi
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Çin Yuanı
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İsveç Kronu
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% 0.54
10:32
Anahtar Kelimeler:
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