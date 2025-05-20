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Dolar/TL 38,86 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,8630 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL 38,86 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 38,7770'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 38,8630 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 43,7780'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 primle 52,0360'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 100,2 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin kredi notunun düşürülmesi küresel ekonomideki belirsizliklere işaret ederken, varlık fiyatlamalarında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve ABD'nin partnerleriyle olan ticari müzakerelerine yönelik iyimserlikler öne çıkıyor.

Öte yandan ABD ile Çin arasında tarife konusunda geçici olarak uzlaşı sağlansa da ilave gümrük vergilerinin ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını koruyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki dalgalanmaların belirsizliğin sürmesine neden olduğunu belirtti.

Belirsizlik nedeniyle Fed'in bu zamana kadar faiz oranlarını sabit tuttuğunu aktaran Williams, gelecek döneme ilişkin seyrin aylarca netleşmeyebileceğini ifade etti. Williams, haziran ya da temmuzda ne olduğunu anlayacakları bir durum olmayacağını kaydederek, "Bu, veri toplama, daha iyi bir tablo elde etme ve bunların gelişimini izleme süreci olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de çok fazla belirsizlik olduğuna işaret ederek, "Bunun nereye varacağını görmek için 3 ila 6 ay beklememiz gerekeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Bostic, enflasyon ve fiyat artışlarına ilişkin beklentiler konusunda özellikle endişe duyduğunu aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari denge ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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