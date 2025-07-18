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Dolar/TL 40,38 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,3780 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL 40,38 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,2870'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 40,3780'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 46,9370'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,1 kazançla 54,2160'tan satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 98,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelere karşın, güçlü gelen büyük banka ve şirket bilançoları varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ve olumlu gelen bilançoların ardından gözler Fed'in para politikasında atacağı adımlara çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, faiz indirimlerinde geç kaldığı gerekçesiyle Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Trump, dün beklentilerden güçlü gelen perakende satış verileri ve işsizlik maaşı başvurularının gerileme kaydetmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika rakamlar çıktı." ifadesini kullandı. Trump, Fed Başkanı Powell'a faizleri düşürmesi çağrısı yaptı.

Fed yetkilileri faiz indirimleri konusunda "temkinli" mesajlar verdi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini ve gümrük tarifelerinin yukarı yönlü baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Yılın geri kalanında tarife etkilerinin artmasıyla enflasyonun daha da yükseleceğini düşündüğünü dile getiren Kugler, "Politika faizimizi bir süre daha mevcut seviyede tutmayı uygun buluyorum." ifadesini kullandı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de enflasyon konusunda hala yapılacak iş olduğunu ancak faizleri indirmek için enflasyon hedefine ulaşmayı beklememeleri gerektiğini söyledi. Daly, bu yıl iki faiz indirimi yapılmasının makul olduğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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