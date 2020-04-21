Dolar/TL, 6,99'un üzerini test etti

Küresel piyasalar, sert düşen petrol fiyatlarının oluşturduğu baskının etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.

Yukarı yönlü hareketine devam eden dolar/TL, saat 16:24'te yeniden 6,99 seviyesini gördü.

GÖZLER MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINDA

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların radarında olacak. Genel beklenti, temkinli faiz indiriminin devam etmesi yönünde..

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ve ABD'de ikinci el konut satışları verileri ile Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,90-6,98 bandının izleneceğini kaydetti.

