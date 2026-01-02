FİNANS

Dolar/TL’den tarihi rekor: 43 lira aşıldı

Döviz kuru yeni yıla hareketli başladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,0294 seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Euro/TL ise 50,55 seviyesinde işlem görüyor. 2 Ocak 2026 dolar ve euro son durum...

Ezgi Sivritepe

Yeni yıla altın ve gümüş hareketli başlarken döviz kurundan da yeni bir rekor geldi. İç ve dış piyasası yakından ilgilendiren döviz kurunda 2 Ocak itibarıyla hareketlilik görülüyor.

Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 43,0270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 50,6000, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 57,9850 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 98,3 seviyesinde seyrediyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
43,03
43,03
% 0.17
10:53
Euro
50,53
50,54
% -0.08
10:53
İngiliz Sterlini
57,96
57,98
% -0.07
10:53
Avustralya Doları
28,80
28,81
% 0.5
10:53
İsviçre Frangı
54,22
54,25
% 0.05
10:53
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.52
09:50
Çin Yuanı
6,17
6,17
% 0.34
10:53
İsveç Kronu
4,67
4,67
% 0.23
10:53
