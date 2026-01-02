Dolar/TL’den tarihi rekor: 43 lira aşıldı

Yeni yıla altın ve gümüş hareketli başlarken döviz kurundan da yeni bir rekor geldi. İç ve dış piyasası yakından ilgilendiren döviz kurunda 2 Ocak itibarıyla hareketlilik görülüyor.

Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 43,0270'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 50,6000, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 57,9850 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 98,3 seviyesinde seyrediyor.

